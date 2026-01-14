NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld
Rétvári Bence: Nagy veszélyt látunk az önkormányzatok számára is a Tisza-csomagban

Rétvári Bence: Nagy veszélyt látunk az önkormányzatok számára is a Tisza-csomagban

A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Tisza-csomagról beszélt.

  • Hírek
  • 39 perce
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

Rétvári Bence: "Nagy veszélyt látunk az önkormányzatok számára is a Tisza-csomagban. A Tisza-csomagban olyan adóemelések vannak, amelyek az önkormányzati dolgozóknak a többlet bérét, a béremelések egy részét elvonnák, elvennék. A Tisza-csomagban olyan vállalkozásokat terhelő adók vannak, amelyek a helyi vállalkozásoknak a működését veszélyeztetnék, akár a cégek csak kisebb eredményt tudnának elérni, leépülés lenne, és ez a települések fejlődésében is negatív befolyásoló tényező lenne. "

 

 

Továbbiak a témában