Rétvári Bence: Négy év alatt több mint a duplájára emelkedett a pedagógusok átlagbére

Rétvári Bence: "Most ugye 900 ezer forint felé nőtt a tanároknak az átlagbére, tehát tanárok, tanítók, óvónőknek a bére így 4 év alatt 103 százalékkal emelkedett, több mint duplájára emelkedett ebben a ciklusban a bér. Ugye most január elsejétől van egy 10 százalékos emelkedés, előző évben volt egy 21 százalékos, azelőtt egy 32 százalékos, azelőtt pedig 10, 10 százalékos emelések voltak. Összességében így ebben a ciklusban egy több mint duplázásról beszélünk a tanárok bérénél."