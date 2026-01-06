NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Rétvári Bence: Négy év alatt több mint a duplájára emelkedett a pedagógusok átlagbére

A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a pedagógusok bérének alakulásáról beszélt.

  2 órája
Rétvári Bence: "Most ugye 900 ezer forint felé nőtt a tanároknak az átlagbére, tehát tanárok, tanítók, óvónőknek a bére így 4 év alatt 103 százalékkal emelkedett, több mint duplájára emelkedett ebben a ciklusban a bér. Ugye most január elsejétől van egy 10 százalékos emelkedés, előző évben volt egy 21 százalékos, azelőtt egy 32 százalékos, azelőtt pedig 10, 10 százalékos emelések voltak. Összességében így ebben a ciklusban egy több mint duplázásról beszélünk a tanárok bérénél." 

 

 

