Rockzenével a drogok ellen: folytatódik a Dirty Slippers sikeres suliturnéja

A kábítószer-használat és az alkoholfogyasztás soha nem látott méreteket öltött a fiatalok körében, a kipróbálás korhatára pedig már 14 évre csökkent. Lobó Szalóky Lázár, a Dirty Slippers zenekar frontembere a HírTV Napindító műsorában beszélt arról a hiánypótló iskolai programról, amely nemcsak a függőségek veszélyeire figyelmeztet, hanem a szexuális zaklatás és az iskolai kirekesztés ellen is küzd, közvetlen hidat építve a diákok és a hatóságok között.