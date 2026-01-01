Rockzenével a drogok ellen: folytatódik a Dirty Slippers sikeres suliturnéja

A kábítószer-használat és az alkoholfogyasztás soha nem látott méreteket öltött a fiatalok körében, a kipróbálás korhatára pedig már 14 évre csökkent. Lobó Szalóky Lázár, a Dirty Slippers zenekar frontembere a HírTV Napindító műsorában beszélt arról a hiánypótló iskolai programról, amely nemcsak a függőségek veszélyeire figyelmeztet, hanem a szexuális zaklatás és az iskolai kirekesztés ellen is küzd, közvetlen hidat építve a diákok és a hatóságok között.
A 2011-ben indult suliturné 2026-ban új tematikával, a drog- és alkoholprevencióra fókuszálva járja az országot. A zenész szerint vérlázító, hogy sok előadó népszerűsíti a kábítószereket, miközben ők naponta kapnak segélykérő leveleket házi bulikban történt visszaélésekről. Az együttess tagjai hitelesen, nemzetközi tapasztalataikra építve beszélnek a tragédiákról, és szükség esetén a rendőrséggel együttműködve segítenek az áldozatoknak.