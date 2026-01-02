Több baloldali újság sem reagál a Tisza Párt által betiltott lapról

Most nem akarnak demonstrálni a sajtószabadságért a balliberális kerületek lapjai a Bors különszámának betiltása után. Korábban üres címlappal aggódtak amiatt, hogy elhallgattathatják őket. A Tisza Párt és a körülötte feltűnő újságok egyenlőek a baloldallal - jelentette ki a Fidesz-frakció szóvivője. Németh Balázs rámutatott: baloldalon csak akkor van sajtószabadság, ha ők vannak hatalmon, és ha olyan termékek jelennek meg, amik nekik megfelelnek.
Magyar Péter azt állítja, hamis az Index által bemutatott 600 oldalas tervezet, amely a Tisza Párt húsbavágó gazdasági elképzeléseiről szólnak. A Bors egy különszámot készített, amelyben tételesen be akarták mutatni a Tisza megszorító csomagját.
A lapot végül egy olyan bírónő be is tiltotta, akinek a neve és címe is szerepelt a Tiszavilág applikációból kiszivárgott listán, de nem csak az övé. A Magyar Nemzet számolt be arról, hogy a MÚOSZ alelnökének, Gönczi Mária Évának is a neve is megtalálható ezen. Azé a szervezeté, amelyik határozottan kiállt a döntés mellett azt hangoztatva, nem sérült a sajtószabadság.