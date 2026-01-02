Több baloldali újság sem reagál a Tisza Párt által betiltott lapról

Magyar Péter azt állítja, hamis az Index által bemutatott 600 oldalas tervezet, amely a Tisza Párt húsbavágó gazdasági elképzeléseiről szólnak. A Bors egy különszámot készített, amelyben tételesen be akarták mutatni a Tisza megszorító csomagját.

A lapot végül egy olyan bírónő be is tiltotta, akinek a neve és címe is szerepelt a Tiszavilág applikációból kiszivárgott listán, de nem csak az övé. A Magyar Nemzet számolt be arról, hogy a MÚOSZ alelnökének, Gönczi Mária Évának is a neve is megtalálható ezen. Azé a szervezeté, amelyik határozottan kiállt a döntés mellett azt hangoztatva, nem sérült a sajtószabadság.