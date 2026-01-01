Tragédia a síparadicsomban: Svájcban kigyulladt egy szórakozóhely

A helyszínre 40 tűzoltóautó érkezett, a sérülteket pedig 10 mentőhelikopter vitte kórházba. A katasztrófában 40-en meghaltak. A tartományi rendőrfőnök azt mondta, hogy sok sérült állapota súlyos.

A lángok éjjel fél 2 körül csaptak fel a szórakozóhelyen, amely nagyon népszerű a fiatalok körében. Szemtanúk szerint legalább 200-an voltak a bárban, amikor kigyulladt a mennyezet. Úgy tudni, hogy először robbanásszerű hangot lehetett hallani, és csak utána gyulladt ki az emelet. Az áldozatok legtöbbjét akkor taposták halálra, amikor a tömeg egy nagyon szűk lépcsőn próbált menekülni a lángok elől.

Azt egyelőre nem tudni, mi okozta a katasztrófát. Crans-Montana önkormányzata december elején betiltotta a petárdázást és a tűzijátékokat a városban, épp azért, hogy megelőzzék az ilyen tragédiákat. Szemtanúk azonban azt mondták, hogy a bárban pezsgőspalackokba csillagszórókat tűztek a pincérek, és egy ilyen palack gyújthatta fel a faszerkezetű emelet.