NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld
undefined

Trump: Ha nem tudnak összefogni a békéért, akkor Zelenszkij és Putyin ostobák

István Dániel, Toldi Ottó, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója és Tatár Mihály, az Oeconomus vezető kutatója voltak a vendégeink.

Vágólapra másolva!

Ma tárgyal a davosi világgazdasági fórumon Trump és Zelenszkij, ezzel egyidőben pedig Moszkvában egyeztet Steve Witkoggg Putyinnal. Trump: ha nem tudnak összefogni a békéért, akkor Zelenszkij és Putyin ostobák. Megosztja az amerikai társadalmat a bevándorlási ügynökök tevékenysége.

Főbb témák: 

Donald Trump a Világgazdasági Fórumon tartott beszédében a zöld energiapolitikát „a történelem legnagyobb átverésének” nevezte, a Zöld Új Megállapodást pedig „Zöld Új Csalásnak” bélyegezte

A 2026-os év döntő jelentőségű lesz a német ipar számára, állítja a Német Ipari Szövetség elnöke.

Japán újraindítja a világ legnagyobb atomerőművét, miközben a fukusimai események emléke még mindig élénken él az emberekben

 

Továbbiak a témában