Ma tárgyal a davosi világgazdasági fórumon Trump és Zelenszkij, ezzel egyidőben pedig Moszkvában egyeztet Steve Witkoggg Putyinnal. Trump: ha nem tudnak összefogni a békéért, akkor Zelenszkij és Putyin ostobák. Megosztja az amerikai társadalmat a bevándorlási ügynökök tevékenysége.

Főbb témák:

Donald Trump a Világgazdasági Fórumon tartott beszédében a zöld energiapolitikát „a történelem legnagyobb átverésének” nevezte, a Zöld Új Megállapodást pedig „Zöld Új Csalásnak” bélyegezte



A 2026-os év döntő jelentőségű lesz a német ipar számára, állítja a Német Ipari Szövetség elnöke.



Japán újraindítja a világ legnagyobb atomerőművét, miközben a fukusimai események emléke még mindig élénken él az emberekben