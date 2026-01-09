NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Veszélyben az ország nyugalma? Lomnici szerint elszabadult a baloldal

Alkotmányos puccs, erőszak és ellenállás - erre buzdítanak a baloldal képviselői Lomnici Zoltán szerint.

  • Hírek
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
A Századvég tudományos igazgatója több olyan baloldali szereplőre hívta fel a figyelmet, akik nem lennének hajlandóak elfogadni egy választási vereséget. 

Az igazgató szerint teljesen elveszítették a jog talaját: Hadházy Ákos az ország megbénításáról beszélt, míg Magyar Péter alkotmányos puccsot vizionált újévi beszédében. Lomnici Zoltán rámutatott: a tavaszi választások tétje az ország nyugalma lesz.

 

