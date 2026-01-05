Zseniális húzás: Orbán Viktor végleg mattot adott a brüsszeli liberális elitnek?

A Komment legújabb adásában kielemezzük, hogyan sziporkázott Orbán Viktor a közelmúltban tartott, rekordnézettségű nemzetközi sajtótájékoztató során, ahol minden kérdésre kimerítő, államférfihez méltó választ adott. A miniszterelnök világossá tette, hogy a migrációs politika terén a magyar modell az egyetlen működőképes út, miközben a régi liberális világrend a szemünk láttára esik szét. Kiemelt témánk lesz Donald Trump győzelme, amely megadta a kegyelemdöfést a régi korszknak, valamint a stabil magyar békegazdaság sikere, amely garantálja hazánk fejlődését. Szó esik majd a családtámogatások növelése kapcsán tett bejelentésekről is, hiszen a kormány a magyar családokat erősíti Brüsszel háborús terveivel szemben.