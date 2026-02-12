A "Messiás" porba hullott: Magyar Péter beismerte, hogy drogos bulikba jár – Ez a ti emberetek, Tisza-hívők?

Ez már nem botlás, ez a végállomás: Magyar Péter saját maga végezte ki a politikai karrierjét. A Tisza Párt vezére, aki hónapok óta a tisztességről papol, egy zavaros videóban ismerte be ország-világ előtt, hogy kettős életet él. Míg a híveinek önmegtartóztatást hazudik, addig éjszaka olyan drogos házibuli vendége, ahol – saját szavai szerint – kábítószer hevert az asztalon. Ez a beismerés az Ötkert-botrány és a telefonlopás után nem hagy kétséget: a „Messiás” valójában egy kontrollvesztett, züllött alak. A beismerő videó bizonyítja: ez az ember nemcsak labilis, de gátlástalanul átverte a rá szavazókat.