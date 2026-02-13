„A múlt nem vész el, csak átalakul” – A Gyurcsány-éra újraélesítve tér vissza Magyar Péter mellett!

A politikai színtéren úgy tűnik, a múlt sosem nyugszik békében. A Gyurcsány-éra újraélesítve kísért a Tisza Párt soraiban, ahol sorra bukkannak fel a 2010 előtti világ bukott figurái. Ez a folyamat nem megújulás, hanem a régi szocialista káderpolitika folytatása új, trendi csomagolásban. A választóknak látniuk kell: a logó friss, de az arcok a csődhöz vezető korból fájdalmasan ismerősek.
A Tisza Párt háza táján a Gyurcsány-éra újraélesítve köszön vissza ránk. Olyan ez, mint egy elromlott hűtő, amit csak kívülről festettek le: a borítás csillog, de belül még mindig ugyanaz a lejárt szavatosságú tartalom bűzlik. A Tisza Párt sorai között ugyanis sorra tűnnek fel gyurcsány emberei, bizonyítva, hogy a politikai újrahasznosítás nem áll meg az üres ígéreteknél. Itt vannak a régi baloldali kádárok, akik a szocialista kormányzás árnyéka mögül léptek elő, hogy újra elfoglalják pozícióikat.