„A múlt nem vész el, csak átalakul” – A Gyurcsány-éra újraélesítve tér vissza Magyar Péter mellett!

A Tisza Párt háza táján a Gyurcsány-éra újraélesítve köszön vissza ránk. Olyan ez, mint egy elromlott hűtő, amit csak kívülről festettek le: a borítás csillog, de belül még mindig ugyanaz a lejárt szavatosságú tartalom bűzlik. A Tisza Párt sorai között ugyanis sorra tűnnek fel gyurcsány emberei, bizonyítva, hogy a politikai újrahasznosítás nem áll meg az üres ígéreteknél. Itt vannak a régi baloldali kádárok, akik a szocialista kormányzás árnyéka mögül léptek elő, hogy újra elfoglalják pozícióikat.