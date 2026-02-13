Selejt-politika a Tiszában? Hiába a lesújtó eredmény, mégis a ringbe küldik a kétes múltú jelentkezőket

A Tisza Párt politikai laboratóriumában felrobbantak a lombikok. Az átvilágított tiszás jelentkezők tesztjei ugyanis lesújtó eredmények sorozatát hozták. A belső ellenőrzés során kiderült: a jelentkezők nagy része felkészületlen, erkölcsileg ingatag vagy egyszerűen csak politikai szerencsevadász. Ennek ellenére ők a mégis ringbe küldött jelöltek. Olyan ez, mint amikor a „kontár kőműves” a repedező falat egy olcsó tapétával takarja le, bízva abban, hogy a viharig kitart.