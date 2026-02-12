Rezsistop, árréscsökkentés, békepolitika – fontos bejelentéseket tett Gulyás Gergely

A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt is elmondta, hogy sikeres a Nemzeti Petíció visszaküldési aránya. A miniszter részletezte, hogy Magyarországnak továbbra is meggyőződése, hogy a béke pártján kell állni, de kitért az árréscsökkentés fenntartására és a rezsistopra is.

A januári rezsistopról Gulyás Gergely elmondta, hogy arról mindenki kap értesítést. Ha valaki nem gázra, vagy távfűtésre, hanem villanyszámlára vonatkozóan kéri a jóváírást, azt az ott rögzített eljárásnak megfelelően fogja tudni megtenni. A miniszter kitért arra is, hogy az építési és közlekedési minisztérium kátyúzási tervet állított össze a 2026 január elseje és április elseje közötti időszakra.