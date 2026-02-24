Adás
Belföld
Gazdaság
Külföld
Kék hírek
Színes
Kiemelt videók
5 perc
5 perc
Gisèle Pelicot, a bátor bántalmazott
3 perc
3 perc
Új szentszéki nagykövet a Vatikánban
3 perc
3 perc
Mintha mesébe csöppentünk volna
5 perc
5 perc
A háború árnyékában: Világszerte megkezdődött a ramadán
2 perc
2 perc
Európa-liga izgalmak, kézilabda-diadal és kosárlabda-ünnep a Lelátóban
3 perc
3 perc
Leleplezték Zelenszkij durva tervét a magyar energiaellátás ellen
3 perc
3 perc
Kijev zsarol, Magyar Péter hallgat: A Tisza Párt vezére nem meri megvédeni a magyar energiát
2 perc
2 perc
Bugnyár Zoltán jelentése Brüsszelből: Továbbra is áll az ukrán olajszállítás a Barátság vezetéken
1 perc
1 perc
Kocsis Máté: A választás a háború vagy a béke kérdéséről szól
1 perc
1 perc
Robert Fico: Szlovákia leállítja az Ukrajnának nyújtott sürgősségi áramellátást
3 perc
3 perc
Magyar Péter az egyházat támadja béketörekvései miatt
2 perc
2 perc
Egy ukrán katonavlogger szerint jó ötlet beavatkozni a magyar választásokba
HírTv
Külföld
orosz-ukrán háború
Kárpátalja
Az orosz-ukrán háború 4 éve
Február 24. – Negyedik éve tart az orosz-ukrán háború
Kárpátaljáról Dunda György, a HírTV tudósítója jelentkezett be a Napindítóban.
Napindító
1 órája
Forrás: HírTV
Megosztom
Vágólapra másolva!
.
Továbbiak a témában
1 perc
Hírek
Takács Péter szerint ezt a titkos paktumot kötötte Zelenszkij az Unióval
1 perc
Hírek
Rendkívül veszélyes, amibe sodorta magát Európa
1 perc
Napindító
Négy éve kezdődött az orosz-ukrán háború