Bayer Zsolt Magyar Péter bőrébe bújik: MI-hamisítás vagy a kőkemény valóság?

A Bayer-show vasárnapi adása mélyre ás a politikai manipulációk és a személyes botrányok mocsarában, ahol Bayer Zsolt egyedülálló stílusában rántja le a leplet a legfrissebb pletykákról. A műsorban feltárulnak a sokat emlegetett hálószoba titkai, miközben a házigazda maró gúnnyal mutatja be, hogyan állítható be minden kellemetlen felvétel úgy, mintha az csupán mesterséges intelligenciával készült volna.

A „fehér por” rejtélye is megoldódni látszik: a parodisztikus elemzés szerint a híres tálcán valójában nem por van hanem pogácsa, amit csak a rosszmájú MI-generátorok néztek el ilyen csúfosan. Miközben a stúdióban Deutsch Tamással kiegészülve az ukrán olajzsarolás és a világpolitika is terítékre kerül, a nézők végre tisztán láthatják, mi történik, amikor a baloldali valóság találkozik a józan ésszel. Ez a Magyar Péter köré vont misztikum végleges lebontása, ahol a „szeretet áradása” helyett a tények és a pogácsák beszélnek.