Orbán Viktor: Hiába a zsarolás, a kormány nem engedi, hogy a magyarok pénzét és katonáit Ukrajnába küldjék

"Találkozunk az emberekkel, és ez a hülye háború mindig feljön." - Így panaszkodott a Tisza Párt katonai szakértője. Ruszin Szendi-Romulusz itt azonban nem állt meg: egész egyszerűen letagadta a 4 éve tartó háborút.

Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője szerint egy baloldali kormány esetén Magyarország már rég belesodródott volna a háborúba.

Orbán Viktor emlékeztetett, hogy a Tisza Párt elnökének ukrán útját is egy ismert kém szervezte, tehát az ukránok nyakig benne vannak a Tisza Pártban. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a nyugat-európai vezetők nem békét akarnak, hanem legyőzni Oroszországot.