Orbán Viktor: Hiába a zsarolás, a kormány nem engedi, hogy a magyarok pénzét és katonáit Ukrajnába küldjék

Hülyeségnek nevezte és letagadta az ukrán háborút Ruszin-Szendi Romulusz. Amit az ellenzék mond, az mese - hangsúlyozta a miniszterelnök. Orbán Viktor emlékeztetett: a háborús veszély soha nem volt olyan közel Magyarországhoz, mint a mostani időszakban.
"Találkozunk az emberekkel, és ez a hülye háború mindig feljön." - Így panaszkodott a Tisza Párt katonai szakértője. Ruszin Szendi-Romulusz itt azonban nem állt meg: egész egyszerűen letagadta a 4 éve tartó háborút.
Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője szerint egy baloldali kormány esetén Magyarország már rég belesodródott volna a háborúba.
Orbán Viktor emlékeztetett, hogy a Tisza Párt elnökének ukrán útját is egy ismert kém szervezte, tehát az ukránok nyakig benne vannak a Tisza Pártban. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a nyugat-európai vezetők nem békét akarnak, hanem legyőzni Oroszországot.