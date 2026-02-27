A Paksi Atomerőműhöz is kitelepült a Honvédség

Szalay-Bobrovniczky Kristóf úgy fogalmazott, hogy a magyar emberek és Magyarország biztonsága az első, a Magyar Honvédség pedig készen áll a kijelölt feladatok végrehajtására. A politikus egy másik bejegyzésében azt írta, hogy a Védelmi Tanács értékelése szerint Ukrajna megtámadhatja a magyar energiarendszer működését, ezért a Magyar Honvédség erői reggel megkezdték a katonai kitelepülést az első 20 kritikus energetikai végpontra.

Az energiaellátás szempontjából az egyik legfontosabb helyszínéről, Paksról Németh Kriszta tudósítónk foglalta össze, hogy milyen készültség van.