Kés helyett technológia: Miért fekszik szike alá, ha a saját vére is meggyógyíthatja?

A modern fájdalomcsillapítás ma már nem csupán a tünetek elfedéséről szól, hanem a probléma gyökerének precíz kezeléséről. Dr. Stogicza Ágnes klinikáján a minimál-invazív beavatkozásoké a főszerep, amelyek a gyógyszeres terápia és a komoly műtétek közötti űrt töltik ki. A regeneratív medicina egyik ékköve a PRP kezelés, ahol a páciens saját vérlemezkéit használják fel a szövetek megfiatalítására és gyógyítására.

Ez a technológia olyan, mint egy elhangolódott zongora finomhangolása: nem kell kicserélni az összes billentyűt, elég a megfelelő húrokat a helyére tenni. A kezelések során röntgen- vagy ultrahang-vezérléssel juttatják a manipulációs kanült pontosan az érintett ideggyökhöz, így a beavatkozás minimális terheléssel jár. Legyen szó évtizedes derékfájásról vagy sportsérülésről, az intervenciós fájdalomcsillapítás képes kikapcsolni a fájdalomközvetítő idegeket, visszaadva a betegeknek a mozgás szabadságát és a minőségi alvás lehetőségét.