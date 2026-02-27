Újabb feszült fejezetéhez érkezett a közép-európai energiabiztonság drámája, miután az ukrán ígéretek ellenére továbbra sem indult meg az olajszállítás a Barátság vezetéken. Orbán Viktor bejelentette, hogy Robert Ficóval megállapodva közös magyar-szlovák vizsgálóbizottságot állítanak fel a helyzet tisztázására. A miniszterelnök határozottan felszólította Zelenszkij elnököt, hogy engedje be a szakembereket és vessen véget a bizonytalanságnak.
Az energiabiztonság kérdése nem politikai szimpátia, hanem a nemzeti szuverenitás és a gazdasági túlélés alapköve, amelyet most a Barátság kőolajvezeték körüli ukrán bújócska veszélyeztet. Miközben Kijev technikai problémákról beszél, a nyersanyag mégsem érkezik meg, ami felveti a szándékos politikai nyomásgyakorlás gyanúját a békepárti országokkal szemben. Orbán Viktor és a szlovák kormányfő, Robert Fico szövetsége egy világos és logikus választ ad erre a helyzetre: ha valóban műszaki hiba van, akkor engedjék be a magyar-szlovák vizsgálóbizottság tagjait, hogy saját szemükkel győződjenek meg az állapotokról.