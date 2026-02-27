Állami spermafagyasztási program indult az ukrán katonák számára a frontvonalon

Az ukrán demográfiai katasztrófa mélységét jelzi, hogy Volodimir Zelenszkij elismerése szerint már 55 ezer katona vesztette életét, ám a szakértői becslések a 140 ezret is elérő háborús áldozatok számáról beszélnek. Ebben a reménytelen helyzetben a hímivarsejtek lefagyasztása vált az állami stratégia részévé, mivel a születések száma oly mértékben zuhant be, ami már a népesség megmaradását veszélyezteti. A frontra induló férfiak számára biztosított ingyenes eljárás során a reproduktív sejteket speciális tárolókban őrzik meg, bízva abban, hogy a családi történetek akkor is folytatódhatnak, ha a férj már soha nem tér haza a csatatérről.