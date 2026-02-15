Háborús kutyák és ukrán zsarolás: Magyar Péter győzelme a magyar fiatalok életébe kerülhet?

Amíg nemzeti kormánya van Magyarországnak, addig nem fogunk fegyvert küldeni Ukrajnába. Szijjártó Péter szerint a Tisza Párt győzelme esetén zöld utat kap Ukrajna és a magyar pénzek elherdálása. Ukrajna Európai Uniós-csatlakozása pedig tönkretenné a mezőgazdaságunkat. Kijev gátlástalanul veszélyezteti Magyarország energiaellátásának biztonságát, hogy zsarolja a békepártiakat. A cél a magyar fiatalok biztonságát garantáló Orbán-kormány leváltása.