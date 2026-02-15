Már nemcsak pénzről van szó, az uniós sorkatonaság terve is az asztalon van

A brüsszeli folyosókon már nemcsak a pénzcsapok megnyitásáról suttognak, hanem valami sokkal riasztóbbról: a háborús pszichózis elérte azt a szintet, ahol a sorkatonaság visszavezetése is reális forgatókönyvvé vált. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szerint a Nemzeti Petíció most az egyetlen eszköz, amivel megálljt parancsolhatunk ennek az őrületnek. A tét már nemcsak gazdasági. Itt már emberéletekről, a magyar fiatalok jövőjéről van szó. Brüsszel döntött: háborús készülődésbe kezdtek, és ebbe minket is bele akarnak rángatni, akár erővel is.