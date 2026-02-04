Kormányszóvivő: Brüsszel Ukrajnáért háromszorosára is emelné a magyar családok rezsijét

Vitályos Eszter: ,,Brüsszel Ukrajnáért képes lenne háromszorosára emelni a magyar családok rezsijét. Mindent előkészítettek. Már csak egy brüsszeli bábkormány hiányzik nekik, amely végre is hajtja mindezt. Pontosan tudják: amíg nemzeti kormány van Magyarországon, mindent megteszünk azért, hogy ne a magyar családok fizessék meg a háború és Ukrajna működtetésének árát. Tizenkét éve védjük a rezsicsökkentést – még ebben a háborús időszakban is. Most pedig pert indítunk az Európai Bíróságon a brüsszeli bizottság ellen, amely a frissen kihirdetett rendeletével egyszerűen el akarja vágni Magyarországot az orosz gáztól és kőolajtól.,,