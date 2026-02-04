Miért lett nemzetbiztonsági ügy Ausztriában az integráció?

Az osztrák hatóságok szigorúbb szabályokat vezetnek be a migránsoknak fenntartott nyelvi tanfolyamokon és az „osztrák értékek” kurzuso­kon való részvételre vonatkozólag. A koalíciós kormány emellett arra kötelezi a korlátozott német nyelvtudással rendelkező tanulókat, hogy vegyenek részt egy kéthetes nyári képzé­sen. 2026. január 21-én Ausztria kormánya bejelen­tette, hogy migrációs politikája szigorításának keretében új lépéseket tesz az újonnan érkező mig­ránsok integrációs folyamatának elősegítése és felgyorsítása érdekében.