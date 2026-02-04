Miért lett nemzetbiztonsági ügy Ausztriában az integráció?

A témáról Gönczi Róbert, a Migrációkutató Intézet elemzője beszélt a Napindítóban.
Az osztrák hatóságok szigorúbb szabályokat vezetnek be a migránsoknak fenntartott nyelvi tanfolyamokon és az „osztrák értékek” kurzusokon való részvételre vonatkozólag. A koalíciós kormány emellett arra kötelezi a korlátozott német nyelvtudással rendelkező tanulókat, hogy vegyenek részt egy kéthetes nyári képzésen. 2026. január 21-én Ausztria kormánya bejelentette, hogy migrációs politikája szigorításának keretében új lépéseket tesz az újonnan érkező migránsok integrációs folyamatának elősegítése és felgyorsítása érdekében.