NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld

Magyar Péter mellé állt a vizitdíj kitalálója, aki megszüntetné a falvakat, és migránsokat hozna be

A témáról Both Hunor, az Ellenpont.hu operatív vezetője beszélt a Napindítóban.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

Újabb baloldali közgazdász tűnt fel a Tisza Párt mellett. Ahogy sajtóbeszámolókból kiderült, a Magyar Pétert támogató Republikon Intézet konferenciáján Mihályi Péter beszélt arról, hogy Magyar Péternek kell nyerni a választást, aztán el kell törölni a 13. és 14. havi nyugdíjat. Mihályi Péter nem akárki, ő találta ki a vizitdíjat 2006-ban, az SZDSZ először őt akarta Gyurcsány egészségügyi miniszterének, mielőtt végül Molnár Lajost választották. 

 

Továbbiak a témában