Magyar Péter mellé állt a vizitdíj kitalálója, aki megszüntetné a falvakat, és migránsokat hozna be

Újabb baloldali közgazdász tűnt fel a Tisza Párt mellett. Ahogy sajtóbeszámolókból kiderült, a Magyar Pétert támogató Republikon Intézet konferenciáján Mihályi Péter beszélt arról, hogy Magyar Péternek kell nyerni a választást, aztán el kell törölni a 13. és 14. havi nyugdíjat. Mihályi Péter nem akárki, ő találta ki a vizitdíjat 2006-ban, az SZDSZ először őt akarta Gyurcsány egészségügyi miniszterének, mielőtt végül Molnár Lajost választották.