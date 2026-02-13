NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Orbán Viktor Ukrajna 2027-es uniós csatlakozásáról: Álom, álom, édes álom

A hírt Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője kommentálta a Napindítóban.

  • Napindító
  • 54 perce
  • Frissítve: 24 perce
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

Orbán Viktor: Az európai gazdaság lejtmenetben van – a miniszterelnök élőben jelentkezett az EU-csúcsról 
Az Európai Unió vezetői csütörtökön informális tanácskozón vitatják meg az egységes piac megerősítésének és az uniós versenyképesség javításának kérdéseit. A megbeszélések középpontjában a megváltozott geopolitikai és gazdasági környezetből fakadó kihívások, valamint az EU gazdasági függőségének csökkentése áll. Orbán Viktor miniszterelnök élőben jelentkezett a helyszínről. A kormányfő elmondta: béke kell, a háború rossz a gazdaságnak. Orbán Viktor reagált arra is, hogy Ukrajna céldátumot akar az EU-s csatlakozásra.

 

