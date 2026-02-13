Orbán Viktor Ukrajna 2027-es uniós csatlakozásáról: Álom, álom, édes álom

Orbán Viktor: Az európai gazdaság lejtmenetben van – a miniszterelnök élőben jelentkezett az EU-csúcsról

Az Európai Unió vezetői csütörtökön informális tanácskozón vitatják meg az egységes piac megerősítésének és az uniós versenyképesség javításának kérdéseit. A megbeszélések középpontjában a megváltozott geopolitikai és gazdasági környezetből fakadó kihívások, valamint az EU gazdasági függőségének csökkentése áll. Orbán Viktor miniszterelnök élőben jelentkezett a helyszínről. A kormányfő elmondta: béke kell, a háború rossz a gazdaságnak. Orbán Viktor reagált arra is, hogy Ukrajna céldátumot akar az EU-s csatlakozásra.