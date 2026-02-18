Raskó György az árrésstop kivezetését sürgeti

A magyar embereket segítő árréstopp megszüntetését akarja az egyik Tisza Párthoz közelálló szakértő. Raskó György szerint már februárban, de legkésőbb május végén ki kellene vezetni az árrésstopot, majd azt fejtegette, hogy ez nem is okozna drágulást.

Május 31-e után ha történik a kivezetés akkor se lesz ilyen megugrás, 1-2 százalék esetleg az egyik hónapról a másikra.

Raskó véleménye szerint az is nagy probléma, hogy a kormány 2010 óta 15 ezer milliárd forintot vont el a multiktól. Kijelentései pedig nagyon hasonlítanak Kapitány Istvánéhoz, aki szintén a januári rezsistopot és a rezsicsökkentést bírálta.

Tizenötezer milliárd ok van arra, hogy megjelent a Tiszánál Kapitány István és Kármán András

- hangsúlyozta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás emlékeztetett. a kormány 2010 óta tizenöt ezermilliárd forintot vont el a bankoktól és a multiktól, éppen ezért jelent meg a Tisza Pártnál Kapitány István.