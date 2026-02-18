Szijjártó Péter: Ukrajna zsarol minket

Magyarország leállította a dízelüzemanyag-szállítást Ukrajnába - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter a kormányülés után. Szijjártó Péter jelezte: a kiszállítás mindaddig szünetel, amíg Ukrajna nem indítja újra a kőolaj szállítását a Barátság vezetéken. A miniszter azt mondta: az ukrán elnök olajellátási válságot szándékozott előidézni Magyarországon, ami nyílt és durva beavatkozás a magyar választás folyamatába. Magyarország és Szlovákia ezzel párhuzamosan az Európai Bizottsághoz fordult, hogy a szabálynak érvényt szerezve tengeri úton is vásárolhasson orosz kőolajat a vezetékes szállítások leállása miatt.