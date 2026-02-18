NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvGazdaság
Szijjártó Péter: Ukrajna zsarol minket

Szijjártó Péter: Ukrajna zsarol minket

A miniszter azt mondta: az ukrán elnök olajellátási válságot szándékozott előidézni Magyarországon.

  • 2 órája
  • Frissítve: 1 órája
Vágólapra másolva!

Magyarország leállította a dízelüzemanyag-szállítást Ukrajnába - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter a kormányülés után. Szijjártó Péter jelezte: a kiszállítás mindaddig szünetel, amíg Ukrajna nem indítja újra a kőolaj szállítását a Barátság vezetéken. A miniszter azt mondta: az ukrán elnök olajellátási válságot szándékozott előidézni Magyarországon, ami nyílt és durva beavatkozás a magyar választás folyamatába. Magyarország és Szlovákia ezzel párhuzamosan az Európai Bizottsághoz fordult, hogy a szabálynak érvényt szerezve tengeri úton is vásárolhasson orosz kőolajat a vezetékes szállítások leállása miatt.

 

Továbbiak a témában