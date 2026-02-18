Kijev politikai fegyverré tette a Barátságot – Orbán Viktor a stratégiai olajkészlet felszabadításáról

"Az ukrán zsarolásnak az a célja, hogy Magyarországot belekényszerítsék a háborúpárti európai országok koalíciójába. Tehát óriási a nyomás a háború folytatására Európában és Ukrajna kifejezetten azt akarja, hogy mindannyian minden európai ország így Magyarország is szálljon be a háborúba" - mutatott rá a miniszterelnök.