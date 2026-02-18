Olajvita robbanhat Brüsszelben: Magyarország és Szlovákia az Európai Bizottsághoz fordult

Magyarország és Szlovákia az Európai Bizottsághoz fordult, hogy a szabálynak érvényt szerezve tengeri úton is vásárolhasson orosz kőolajat a vezetékes szállítások leállása esetén - közölte a külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter rámutatott: az ukrán elnök politikai okokból úgy döntött, hogy Kijev nem indítja újra a kőolajszállítást Magyarország irányába, így segítve a Tisza Pártot a közelgő parlamenti választáson. Hétfőn a szlovák miniszterelnök is azt nyilatkozta, hogy Ukrajna szándékosan késlelteti a Barátság kőolajvezeték újraindítását.