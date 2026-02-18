Váratlan találkozás a riói forgatagban

A Rio Carneval nemcsak a világ legnagyobb utcai ünnepe, hanem egy egész várost megmozgató, több mint százéves hagyomány, ahol a szamba ritmusa hetekre átveszi az irányítást. A színpompás jelmezek és a Sambadrome felvonulásai mögött kemény, egész éves munka és iskolák közötti presztízsharc húzódik meg, amelyet világszerte milliók követnek élőben.

A riói karneválból a négylábúak sem maradhatnak ki. Rio de Janeiro Barra városrészében kutyák vonultak fel a legkülönfélébb jelmezekben – Wonder Womantől a hot dogig –, miközben családok és helyi lakosok együtt ünnepeltek.

A Rio Carneval forgatagában évről évre világsztárok is feltűnnek. A hétvégén a futballvilág ismert alakjai is bekapcsolódtak az ünneplésbe: a brazil válogatott jelenlegi szövetségi kapitánya, Carlo Ancelotti mosolyogva üdvözölte Ronaldot, azaz „a Fenomént”, aki egy itallal a kezében, lazán visszabiccentett az edzőlegendának.

A riói karnevál a katolikus hagyományok szerint a nagyböjt előtti utolsó nagy mulatság, amely hamvazószerdáig tart.