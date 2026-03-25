360 milliót loptak el az ukrán bűnözők a magyar banki ügyfelektől

A kárpátaljai Munkácsi járásban felszámolt hálózat megmutatta, hogyan dolgoznak az ukrán bűnözők a határ mindkét oldalán. A bűnszervezet egy professzionális call center segítségével, banki alkalmazottnak kiadva magukat verte át a sértetteket, akiktől egy telepített kártékony alkalmazás révén lopták el az adatokat. A 360 millió forintos kár tisztára mosásáért egy kiterjedt pénzmosási hálózat felelt Magyarországon. Az NNI szerint a kiberbűnözés elleni fellépés sikeres volt, de az óvatosság továbbra is elengedhetetlen a banki ügyfelek számára.

