undefined

A „woke” ideológia és a Green Deal alkonya? – Morawiecki vázolta Európa jövőjét

Mateusz Morawiecki a budapesti CPAC Hungary 2026 pódiumán kendőzetlen őszinteséggel beszélt az Európai Unió válságáról. A volt lengyel kormányfő szerint a kontinens az összeomlás szélén áll, amit a „woke” ideológia térnyerése, az elhibázott zöld megállapodás és az illegális migráció fűt.

  3 órája
  Frissítve: 3 órája
  Forrás: HírTV
Morawiecki éles kritikával illette a brüsszeli bürokráciát, amely szerinte egy központosított, élhetetlen gépezetté változtatta az Uniót, miközben az európai ipar és technológia sorvad, a globális versenyt pedig Kína nyeri meg az európai adófizetők pénzén. A politikus szerint Európa csak akkor emelkedhet ki a „kulturális hanyatlás poklából”, ha visszatér keresztény gyökereihez, a kemény munka becsületéhez és a szuverén nemzetállamok stratégiai szövetségéhez.

„Nem centralizációra, hanem szabadságra van szükségünk” 

– hangsúlyozta, kiemelve a transzatlanti kapcsolatok és a bátor konzervatív összefogás fontosságát.

 

