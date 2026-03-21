Ahhoz kell igazi bátorság, hogy valaki akarjon és tudjon is nemet mondani a háborúra

Szánthó Miklós a CPAC Hungary megnyitóján úgy fogalmazott, hogy a szuverenitásunkat akarjuk megvédeni, és meglepődve tapasztaljuk, hogy azok, akik szerint a nemzeti szuverenitás egy meghaladott dolog, most éppen euró százmilliárdokat költenek Ukrajna szuverenitására.

Hozzátette, hogy április 12-én sem fognak tudni minket letépni magukról.

A magyar jobboldallal az is jól jár idehaza, aki nem oda szavazott, sőt még Európában is jól járnak velünk azok, akik egyébként arra törekednek, hogy kicsináljanak bennünket és ellenünk áskálódnak.

- emelte ki az Alapjogokért Központ főigazgatója.

Matt Schlapp köszöntőjében Orbán Viktort idézve kijelentette, hogy a globalisták elmehetnek a pokolba, én pedig megyek Texasba. Mint mondta, Amerikában sok éven át arról beszéltek, hogy a globalizmus jó dolog.

Egy nagyon bátor ember Európában felállt, és azt mondta, hogy ez nem igaz, ez helytelen. Azt mondta, hogy a nemzetek számítanak, a határok számítanak, a kultúrák számítanak és a vallás is számít.

– tette hozzá a CPAC Foundation elnöke.

Andrej Babiš, Csehország miniszterelnöke nem tudott személyesen jelen lenni a felszólalók között, de a rendezvény elején videóüzenetében üdvözölte a résztvevőket.