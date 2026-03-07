NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Amikor az ország nehéz helyzetben volt, a magyarok mindig számíthattak Debrecenre

A szombati debreceni Háborúellenes Gyűlés harmadik felszólalója Barcsa Lajos, a Fidesz képviselőjelöltje volt.

  7 órája
  Forrás: HírTV
Barcsa Lajos  a központi debreceni körzetben áll startvonalhoz áprilisban. Beszédében "az ország másik fővárosának" hívta Debrecent. Amikor az ország nehéz helyzetben volt, a magyarok mindig számíthattak Debrecenre - szögezte le. Politikai közössége szerint békére és biztonságra van szükség, hiába mondanak mást külföldön. Barcsa szerint nagy nyomás nehezedik Magyarországra, kiemelve Zelenszkij fenyegetőzését. 

Ki fog kiállni Magyarország biztonságáért és békéjéért?

- szerinte ez a legfontosabb kérdés most, ezt kell feltennie mindenkinek.

 

