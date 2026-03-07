Debrecen polgármestere szerint a jobboldal 16 év után sem ismer fáradtságot és lehetetlent

Debrecen polgármestere, Papp Lászlót volt az első felszólaló, aki szerint a jobboldal 16 év után sem ismer fáradtságot és lehetetlent, még ha a baloldal el akarja hallgatni az eredményeket. Szerinte az Orbán-kormány újraépítette Magyarországot, és mára a Fidesz Európa legsikeresebb jobboldali-konzervatív közössége. Kiemelte, hogy a jobboldal Debrecenben már 1998-ban kézbe vette a dolgokat. Az elmúlt három évtizedben Debrecenből Magyarország meghatározó városából, Európa meghatározó városa lett - jelentette ki városáról, amit Magyarország erőközpontjának, a magyar gazdaság motorjának nevezett.