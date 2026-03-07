Debrecenben, a valaha volt legnagyobb Háborúellenes Gyűlése szólalt fel Orbán Viktor

A Tisza Párt Budapest pártja, a Fidesz Magyarország pártja

- szögezte le Lázár János, hozzátéve, hogy Magyar Péterék veszélyt jelentenek. Ezután bejelentette: a mai lesz az utolsó Lázár Infó. Majd viccesen hozzátette, hogy hétfőn újrakezdi, akkor indul a Lázár Infó Expressz. Lázáremelés lesz, hogy ne legyen gázáremelés - tette hozzá.

Ha képesek leszünk kimaradni a nemzetközi konfliktusokból, akkor Magyarországon még jobb lesz az élet - húzta alá. Lázár János ezután "ukrán keresztapának" nevezte Volodimir Zelenszkijt.

Az ukrán pénzszállító konvojjal kapcsolatban Orbán Viktor elmondta, hogy sok kérdés van még az ügy körül, nem tudják, hogy hozták vagy vitték a pénzt, de gyanús, ami történik. A magyarok fejében minden szomszédos népről van kialakult vélemény, „s csak sejtem, hogy mit gondolnak a magyarok az ukránokról, én is ugyanazt gondolom”. Mégis van egy ukránbarát párt és rengeteg ukránbarát médiamunkás az országban, így él „a gyanúperrel, hogy ennek csak egy rész szívből jövő, egy része pénzből jövő”.

Meg kell értenie az ukránoknak, hogy nem lehet minket maflának nézni

– tette hozzá Orbán Viktor.