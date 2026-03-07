Kiutasították Magyarországról a NAV által elfogott pénzszállító ukránokat

Szerdán Orbán Viktor az ATV-ben pedig ki is jelentette, hogy a Tisza Pártot Ukrajnából pénzelik. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzmosás gyanújával folytat vizsgálatot hét ukrán állampolgár ellen, akik március 5-én két páncélozott pénzszállító autóban összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak Ausztriából Ukrajnába.