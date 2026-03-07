Rálőttek egy fideszes aktivistára Szentendrén

"Megdöbbentő és elfogadhatatlan! Fegyverrel lőttek rá Szentendrén az egyik aktivistánkra. Ez a Tiszás gyűlöletkeltés következménye. Ide vezet Magyar Péter, a Tisza Párt és helyi jelöltjeik folyamatos hergelése és gyűlöletkampánya. A politikai erőszaknak nincs helye Magyarországon. Eddig és ne tovább! Kiállunk az aktivistánk mellett és elvárjuk, hogy minden politikai szereplő azonnal hagyjon fel a gyűlöletkeltéssel."

- hívta fel a figyelmet a kormányszóvivő.



