Rálőttek egy fideszes aktivistára Szentendrén

Erre hívta fel a figyelmet Vitályos Eszter a Facebook oldalán közzétett videóban. A kormányszóvivő elmondta, hogy ide vezet az a fajta agresszió, amit a Tisza Párt hozott be a közéletbe.

  • Hírek
  • 4 órája
  • Forrás: Hír TV
"Megdöbbentő és elfogadhatatlan! Fegyverrel lőttek rá Szentendrén az egyik aktivistánkra. Ez a Tiszás gyűlöletkeltés következménye. Ide vezet Magyar Péter, a Tisza Párt és helyi jelöltjeik folyamatos hergelése és gyűlöletkampánya. A politikai erőszaknak nincs helye Magyarországon. Eddig és ne tovább! Kiállunk az aktivistánk mellett és elvárjuk, hogy minden politikai szereplő azonnal hagyjon fel a gyűlöletkeltéssel." 

- hívta fel a figyelmet a kormányszóvivő.


 

