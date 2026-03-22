Márki-Zay Péter: Utolsó gyáva hazaáruló az a kárpátaljai, aki nem harcol Ukrajnáért

Utolsó gyáva hazaáruló az a kárpátaljai magyar, aki nem védi meg fegyverrel a családját - jelentette ki Márki-Zay Péter. Hódmezővásárhely polgármestere a HírTV-nek nyilatkozva azt mondta: nincs olyan, hogy ukrán-magyar kettős állampolgár, mivel Ukrajna nem fogadja el a kettős állampolgárságot. A kárpátaljai magyarok tehát ukrán állampolgárok - nyomatékosította a Magyar Pétert támogató politikus, aki arra utalt: a kárpátaljai magyaroknak kötelessége megvédeni hazájukat, Ukrajnát.
Márky-Zay Péter kijelentette, hogy a kettős állampolgárság el nem ismerése miatt ezek az emberek szerinte egyszerűen ukrán állampolgárok, akiknek kutya kötelességük lenne a frontra menni.
A nyilatkozat várhatóan újabb hullámokat vet a kisebbségi jogok és a háborús szerepvállalás vitájában.