A pofon, ami a gazdákat és a vásárlókat is egyszerre éri: kettős válság a láthatáron

A globális élelmiszertermelés akár 15 százalékkal is visszaeshet a közeljövőben, ha a Hormuzi-szoros körüli feszültség tartósan akadályozza a műtrágya-alapanyagok szállítását – figyelmeztetnek az elemzők. Bidló Gábor szakértő szerint miközben az északi félteke és Európa készletei egyelőre stabilak, a déli félteke termelési ciklusa már most megsínyli a földgáz- és műtrágyahiányt.
A geopolitikai válságot tetézi a hazai aszályhelyzet: az áprilisi csapadékhiány miatt a magyarországi tavaszi vetések és az őszi kalászosok is komoly veszélyben vannak. Miközben a világpiaci árak emelkednek, a szakértő szerint hosszú távon a teljes mezőgazdasági térkép átrajzolódhat, hogy 2050-re képesek legyünk ellátni a föld 10 milliárd lakóját.