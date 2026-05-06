A pofon, ami a gazdákat és a vásárlókat is egyszerre éri: kettős válság a láthatáron

A geopolitikai válságot tetézi a hazai aszályhelyzet: az áprilisi csapadékhiány miatt a magyarországi tavaszi vetések és az őszi kalászosok is komoly veszélyben vannak. Miközben a világpiaci árak emelkednek, a szakértő szerint hosszú távon a teljes mezőgazdasági térkép átrajzolódhat, hogy 2050-re képesek legyünk ellátni a föld 10 milliárd lakóját.