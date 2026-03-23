Orbán Viktor hétfőn 19 órakor Kecskeméten indítja újabb országjárását

Újabb hét indul, és az országjárás kecskeméti nyitányával Orbán Viktor ismét a magyar emberek közé lép. A miniszterelnök szerint a nemzeti egység megőrzése a legfontosabb feladatunk a külső nyomással szemben. A szentimentális békepártiság helyett a kőkemény nemzeti szuverenitás védelme a cél, hiszen a sorsdöntő áprilisi választás tétje nem kevesebb, mint Magyarország függetlensége. A magyar érdekek képviselete érdekében a kormányfő a következő napokban Nagykanizsától Békéscsabáig járja az országot, hogy mindenkihez eljuttassa a béke üzenetét.

