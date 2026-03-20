Orbán Viktor Szentendrén: zsarolás és fenyegetés terhe alatt nem tárgyalunk és nem egyezkedünk

A miniszterelnök beszéde elején elmondta, hogy az országjárásán mindenhol rengetegen vannak és reális esély van arra vonatkozóan, hogy megnyerjék a választást.

Megkezdődött a kampány utolsó szakasza, a Békemenettel megfújtuk a harci kürtöket. Itt az ideje, hogy nekiinduljunk, hogy megnyerhessük április 12-én a parlamenti választásokat

– buzdított Orbán Viktor Szentendrén.

"Felszántjuk az országot és mindenkit mozgósítunk" – tette hozzá, majd azt kérte, hogy az emberek a választókerületben Vitályos Esztert támogassák. Továbbá elmondta, látva a választékot, meggyőződése, hogy nála jobbat Szentendrén nem fognak találni.

A miniszterelnök úgy fogalmazott, Szentendre Magyarország egyik legszebb városa és köszöntötte a szerb kisebbség tagjait is.

Hozzátette azonban azt is, hogy nehéz négy év során kellett helytállni, a háború ugyanis mindig blokkolja a gazdaságot, de mindezek ellenére megvédték a nyugdíjak értékét, visszaépítették a 13. havi nyugdíjat, és megkezdték a 14. havi kiépítését is.

A kormányfő a kormány sikereit sorolva elmondta: sikerült megduplázni a családi pótlékot, a kétgyermekes édesanyák pedig élethosszig adómentességet kapnak. Kiemelte: ha van gyerek, van jövő, ha nincs gyerek, nincs jövő. Úgy véli, igazságtalan, hogy akik gyermeket vállalnak, azok anyagilag rosszabbul járjanak. A kormány azt tűzte ki célul, hogy ezt megváltoztassák. Hozzátette: az asszonyok és a gyermekek biztonságát meg kellett erősíteni.

Orbán Viktor elmondta, hogy nagyon sok fiatal gondolkodik azon, hogy külföldön vállal munkát. De szeretné világossá tenni a fiataloknak, hogy mindig van egy haza, amely vár rájuk, és a háromszázalékos otthonteremtési hitelt is igénybe vehetik. Ezt pedig ki fogják terjeszteni a külföldön dolgozó fiatalokra is - tette hozzá.