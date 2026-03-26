Orbán Viktor Törökszentmiklóson: Üzenjük meg nekik innen, hogy egy hazát nem lehet gyűlöletre építeni!

Törökszentmiklóson folytatódott Orbán Viktor országjárása. Felszólalt Herczeg Zsolt, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 04. számú egyéni választókerületének fideszes jelöltje és F. Kovács Sándor, a Fidesz-KDNP képviselőjelöltje is. Az eseményt a Hír TV kiemelt figyelemmel kísérte, élőben közvetítette a rendezvényt.
A magyar ember már csak olyan, hogy az utolsó pillanatig kivár, olyanok vagyunk, hogy amikor eljön a döntés pillanata, akkor a végén jövünk elő. Március 15. óta mindenki előjött
– így kezdte beszédét a miniszterelnök.
Aki ebben a választókerületben nyer, az nyeri meg az országos választást, ha győzünk itt, akkor mindenhol fogunk
– jelentette ki Orbán Viktor. Majd hozzátette: jó okuk van arra, hogy ebben a választókerületben nyerjenek, és ez nem a kormány, hanem Herczeg Zsolt, aki remekül képviseli az embereket a parlamentben.
Választás előtt állunk és ilyenkor szoktunk komolyan beszélni
– mondta el a kormányfő.
Rámutatott: vannak a téren biztos választók és bizonytalanok is, és talán olyanok is akik az ellenfeleiket támogatják,
ők ne felejtsék el, hogy ha most csata is van van, a végén mindannyian magyarok vagyunk
- tette hozzá Orbán Viktor.
Orbán Viktor szerint igazságtalan volt az utóbbi négy év, ami a háború árnyékában telt. Nem mi akartuk az orosz-ukrán ellentétet, a következményeit mégis nekünk kell elszenvednünk – tette hozzá. Megjegyezte - többek között -, hogy 2022-ben az energia ára az égbe ment és Magyarország elvesztett négyezer milliárd forintot.