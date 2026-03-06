Az ukrán zsarolás ellen tüntet a Nemzeti Ellenállás Mozgalom

A témával kapcsolatban Lajkó Fanni, az Alapjogokért Központ elemzője szólalt meg. Az olajvezeték elzárása mellett számos olyan eset történt az elmúlt napokban, mely befolyásolja Magyarország és Ukrajna kapcsolatát. Az elemzőtől megtudhattuk, kiket várnak a tüntetésre és kik szólalnak fel, illetve átadnak-e valamilyen hivatalos iratot, kérvényt vagy kiállást az ukrán nagykövetségen.