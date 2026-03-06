Az ukrán háborús maffia pénze áramlik Magyarországon? – Szijjártó Péter azonnali választ vár

Ukrán titkosszolgálati vezetőt fogott el a NAV

A Nemzet Adó- és Vámhivatal Pénzmosás gyanújával folytat vizsgálatot hét ukrán állampolgár ellen, akik március 5-én két páncélozott pénzszállító autóban összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak Ausztriából Ukrajnába. A szállítmány irányításáért egy korábbi titkosszolgálati tábornok felelt. A NAV értesítette az ukrán konzuli szolgálatot.p

Azonnali magyarázatot követel a magyar kormány Ukrajnától a készpénz- és aranyszállítmányok ügyében

- közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter emlékeztetett: az előállított ukrán állampolgárok január óta

900 millió dollár és 420 millió euró készpénzt, valamint 146 kilogrammnyi aranytömböt szállítottak át Magyarországon.

Rámutatott: jogosan adódik a kérdés, hogy nem az ukrán háborús maffia pénzéről van-e szó. A NAV pénzmosás gyanújával folytat büntetőeljárást, miután csütörtökön hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori titkosszolgálati tábornokot állított elő, továbbá lefoglalt két páncélozott pénzszállító autót.