A Magyar Honvédség a levegőben is megvédi a magyar energiaellátási pontokat

A legfontosabb, hogy a Magyar Honvédség a levegőben is megvédje a magyar energiaellátási pontokat - hangsúlyozta Freytag Péter őrnagy. A Magyar Honvédség emberei péntek óta a nyíregyházi repülőtéren állomásoznak, annak érdekében, ha egy fontos energiaellátási pontot megtámadnának. Nyíregyházáról Papp-Laib Marcell tudósított.