A Magyar Honvédség a levegőben is megvédi a magyar energiaellátási pontokat

A legfontosabb, hogy a Magyar Honvédség a levegőben is megvédje a magyar energiaellátási pontokat - hangsúlyozta Freytag Péter őrnagy. A Magyar Honvédség emberei péntek óta a nyíregyházi repülőtéren állomásoznak, annak érdekében, ha egy fontos energiaellátási pontot megtámadnának. Nyíregyházáról Papp-Laib Marcell tudósított.

  Hírek
  • 2 órája
  Forrás: HírTV
A nyíregyházi repülőtérre katonai egységek és helikopterek települtek, hogy szükség esetén a levegőből is elháríthassanak egy esetleges támadást. A térségben – Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye érintett részein – drónrepülési tilalom lépett életbe, miközben a honvédség folyamatosan monitorozza a legfontosabb ellátási pontokat a lakosság zavartalan energiaellátása érdekében.

 

