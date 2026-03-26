„Itt ütlek agyon!” és „megnyalod a banánom?” – elszabadult a tiszás agresszió az újságírók ellen Törökszentmiklóson

Pattanásig feszült volt a hangulat a Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának törökszentmiklósi eseményén, ahol a Tisza-szimpatizánsok nemcsak verbálisan, hanem fizikailag is felléptek a sajtó munkatársaival szemben. A Mandiner tudósítóját egy agresszív férfi előbb nyomdafestéket nem tűrő szavakkal illette, majd meg is ütötte.
A helyszínen tartózkodó stábunkat is ellenséges fogadtatás várta: a Radnai Márk tiszás alelnök drogbotrányára vonatkozó kérdésekre a támogatók trágár sértegetésekkel, cinikus elutasítással vagy a kábítószer-használat nyílt helyeslésével válaszoltak. Míg egyesek a botrányos kijelentéseket a „lopásnál is jobbnak” ítélték, mások obszcén megjegyzésekkel próbálták elnémítani az újságírókat. Az incidensek jól mutatják a rendezvényt átszövő felfokozott indulatokat, ahol a véleménynyilvánítás szabadságát több esetben is nyers erőszak és fenyegetőzés váltotta fel.