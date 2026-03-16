Ukrán zászlókkal vonultak Magyar Péter menetén

Kossuth-nóta, nemzeti lobogók, székely zászlók, és településtáblák az ország minden részéről - így nézett ki március 15-én a Békemenet.

Ugyanerre a napra szervezett Magyar Péter vezetésével a Tisza Párt is egy Nemzeti Menet elnevezésű rendezvényt, ezen azonban voltak, akik magyar lobogó helyett ukrán zászlóval vonultak. Sőt, a menetben egy ukrán lobogót ki is feszítettek. És voltak olyanok is, akiknek a trikolor viselésébe is beletört a bicskájuk. Magyar Péter szimpatizánsai pedig a rendezvényen a Tisza Párt és a jelenlegi ukrán vezetés kapcsolatára azt mondták: Ukrajna most nem tehet mást, minthogy a Tisza Pártot támogatja.

Nem ez volt azonban az első eset, hogy Magyar Péter rendezvényén ukránpárti hangok és ukrán zászlók jelennek meg. Egy korábbi, október 23-ai demonstrációjukon is feltűntek ukrán zászlók és úttestre dobott nemzeti lobogók.

A Fidesz frakciószóvivője szerint egyértelmű, hogy a Tisza Párt ukránpárti, így nem kérdés, hogy hatalomra kerülésük esetén milyen érdekeket képviselnének. Németh Balázs hozzátette, áprilisban a magyar emberek arról dönthetnek majd, hogy egy olyan kormány lesz-e Magyarországon, amely a magyar családok érdekeit képviseli, vagy egy olyan, amely Ukrajnát támogatja, és a háború további folytatásában lesz érdekelt.

Nem lepődött meg a Fidesz frakcióvezetője, hogy ukrán bértapsolók is voltak a Tisza Párt vasárnapi rendezvényén. Kocsis Máté az Igazság Órájában arról beszélt, hogy Kijevnek létfontosságú a magyar választás, hiszen ha marad az Orbán-kormány, akkor Ukrajna nem lesz az unió tagja, és nem lesz pénze a háború finanszírozására.