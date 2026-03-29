Vallott a Tisza Párt volt informatikusa

A kormány által közzétett felvételen a beszivárgás tényét maga az érintett informatikus erősítette meg. Elmondása szerint a külföldi szolgálat beszervezése egy észtországi kiberkiválósági központ álcája alatt kezdődött. A Tisza Párt rendszereihez hozzáférő férfi később az ukrán titkosszolgálat embereivel is kapcsolatba lépett. A nemzetbiztonság veszélyeztetése miatt a választási kampány védelme kiemelt prioritássá vált a hatóságok számára.

