A jogsérelmek kezelése és nyilvánosságra hozatala is célja lesz a Védvonalnak

A fizikai atrocitások, a kirekesztés, a megbélyegzés és negatív diszkrimináció ellen is jó eszköz lehet a Védvonal. A jogsérelmek és a Tiszás agresszió megfékezésére létrejött kezdeményezés vezetője Czunyiné Bertalan Judit lett. A korábbi országgyűlési képviselő szerint a közösségi média miatt ma már nemcsak a politikusok és a közéleti szereplők tapasztalhatnak abúzust és agressziót a véleményük miatt, hanem bárki aki azt az interneten vállalja. A Védvonal célja lesz a jövőben a jogi segítségnyújtás mellett az is, hogy ezeknek az eseteknek nyilvánosságot teremtsen.