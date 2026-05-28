NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld

A jogsérelmek kezelése és nyilvánosságra hozatala is célja lesz a Védvonalnak

Czunyiné Bertalan Judit, a korábbi országgyűlési képviselő szerint a közösségi média miatt ma már nemcsak a politikusok és a közéleti szereplők tapasztalhatnak abúzust és agressziót.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

A fizikai atrocitások, a kirekesztés, a megbélyegzés és negatív diszkrimináció ellen is jó eszköz lehet a Védvonal. A jogsérelmek és a Tiszás agresszió megfékezésére létrejött kezdeményezés vezetője Czunyiné Bertalan Judit lett. A korábbi országgyűlési képviselő szerint a közösségi média miatt ma már nemcsak a politikusok és a közéleti szereplők tapasztalhatnak abúzust és agressziót a véleményük miatt, hanem bárki aki azt az interneten vállalja. A Védvonal célja lesz a jövőben a jogi segítségnyújtás mellett az is, hogy ezeknek az eseteknek nyilvánosságot teremtsen.

 

Továbbiak a témában